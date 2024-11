Von Georg Ismar, Robert Roßmann

Markus Söder hat in seinem politischen Leben schon fast alles gemacht – das aber noch nie. Sechseinhalb Jahre ist Söder inzwischen bayerischer Ministerpräsident. Im Bundestag hat er aber noch kein einziges Mal gesprochen. Dabei gibt es sogar einen Grundgesetzartikel, der das allen Bundesratsmitgliedern – und damit allen Ministerpräsidenten – erlaubt. Doch am kommenden Mittwoch soll sich das ändern. Dann will der Kanzler im Parlament eine Regierungserklärung abgeben – aber noch nicht die Vertrauensfrage stellen. Deshalb will Söder nach Berlin fahren und Olaf Scholz in die Mangel nehmen. Es dürfte eine Debatte werden, in der sich keiner was schenkt – eine Art politischer Aschermittwoch; nicht im Bierzelt, sondern im Bundestag.