Der designierte rumänische Ministerpräsident Adrian Vestea ist am späten Montagabend bei einer Vertrauensabstimmung im Parlament gescheitert. Er erhielt lediglich 189 der erforderlichen 233 Stimmen, nachdem ihm die äußerst rechte Partei AUR die Unterstützung verweigert hatte. Damit verlängert sich die politische Krise in dem EU-Land, was den Zugang zu Fördermitteln und die ⁠Kreditwürdigkeit gefährdet. Der gemäßigte Präsident Nicusor Dan muss nun einen neuen Kandidaten nominieren. Dieser hat zehn Tage Zeit, ein Kabinett zu bilden und sich einem erneuten Votum der Abgeordneten zu stellen. Die vorherige ‌proeuropäische Koalition war im ‌Mai zerbrochen.