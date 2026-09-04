Um Bundeswehr-Soldaten für die Litauen-Brigade zu gewinnen, bietet das Verteidigungsministerium „Schnupperreisen“ in das baltische Land an. Seit Mai habe es bereits sechs sogenannte Fokus-Reisen mit jeweils rund 80 Teilnehmern gegeben, teilte eine Ministeriumssprecherin in Berlin mit. Für den laufenden Monat seien bereits zwei weitere Flüge geplant.

Zum Schutz der Nato-Ostflanke soll bis Ende kommenden Jahres in Litauen eine deutsche Panzerbrigade mit 4800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern stationiert werden. Bislang liegt der „Besetzungsstand“ nach Angaben der Sprecherin bei 92 Prozent – ausschließlich auf freiwilliger Basis. In bestimmten Bereichen gebe es sogar mehr Freiwillige als erforderlich; es sei aber auch nicht auszuschließen, dass man für einzelne Posten vom „Grundsatz der Freiwilligkeit“ abrücken müsse.

Hauptstandort der Brigade wird Rudninkai nahe der Grenze zu Belarus sein. In einem Waldgebiet, das rund 35 Kilometer von der Hauptstadt Vilnius entfernt ist, wird eine ganze Militärstadt für die deutschen Truppen aus dem Boden gestampft.