Kanzler Scholz holt den niedersächsischen Innenminister in die Bundesregierung - als Nachfolger Christine Lambrechts, die am Montag von ihrem Amt zurückgetreten war.

Von Georg Ismar, Oliver Klasen und Mike Szymanski

Der bisherige niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) soll nach SZ-Informationen neuer Verteidigungsminister werden. Pistorius, 62, wirkt sein ganzes politisches Leben in Niedersachsen, ist aber schon öfter für bundespolitische Ämter gehandelt worden. In seinem Bundesland hat er sich als Fachpolitiker und Anwalt für die innere Sicherheit profiliert.

Pistorius ist zwar bereits seit zehn Jahren Innenminister und damit ein sehr erfahrener Politiker, er ist aber dennoch keine unriskante Wahl für Kanzler Olaf Scholz. Und er war nach SZ-Informationen auch nicht die erste Wahl. Pistorius gilt als durchsetzungsstark, medienaffin und als Politiker mit breitem Kreuz. Der sich auch die Auseinandersetzung mit dem Kanzler liefern dürfte, wenn es um eine bessere Ausstattung und mehr Geld für die Bundeswehr geht.

Auf Pistorius kommen ereignisreiche Tage zu

Er hat Wehrdienst geleistet und dürfte mit seiner Art bei der Bundeswehr gut ankommen. In seinem Umfeld wird zudem auf die Herausforderungen durch Cyberangriffe und den Aufbau eines besseren Zivils- und Katastrophenschutzes verwiesen, hier bringe er viel Erfahrung mit. Er hatte im Jahr 2019 wie Olaf Scholz erfolglos für den SPD-Parteivorsitz kandidiert.

Auf ihn kommen gleiche ereignisreiche Tage zu: denn am kommenden Donnerstag kommt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Berlin. Am Freitag trifft sich auf Einladung von Austin die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz, um über weitere Waffen- und Panzerlieferungen an die Ukraine zu beraten. Mit großer Sorge wird gesehen, dass Russland seine Angriffe weiter intensivieren könnte, in der ostukrainischen Stadt Dnipro starben über 40 Menschen bei einem Luftangriff.

Die polnische Regierung pocht darauf, dass die Bundesregierung eine rasche Entscheidung über die von ihr gewünschte Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern gibt, da sie aus deutscher Produktion kommen, braucht es diese Zustimmung. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nimmt an dem Treffen teil, es wird die Premiere für Pistorius auf dem internationalen Parkett werden. Lambrecht ist so lange Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, bis sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre Entlassungsurkunde erhalten hat.

Die Person, die Lambrecht nachfolgt, wird kaum Zeit zum Eingewöhnen bekommen, zudem stehen Entscheidungen in der Leopard-Frage an. Kanzler Scholz hatte auf solche Forderungen immer mit größter Zurückhaltung reagiert und einen deutschen Alleingang ausgeschlossen.

Die Abgabe etwa von Panzern, Artilleriegeschützen, Raketenwerfern und Munition hat die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in den vergangenen Monaten erheblich geschwächt. Wer auf Lambrecht folgt, muss gleichzeitig dafür sorgen, dass die Bundeswehr ihren wachsenden Bündnisverpflichtungen nachkommen kann.

Bereits für 2025 hat Deutschland der Nato eine komplett ausgestattete Heeresdivision zugesagt. Ausrüstungsmängel müssen schleunigst behoben werden. Im ersten Jahr der Zeitenwende ist auch nur ein Bruchteil aus dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgegeben worden. Durch die Preissteigerungen infolge der Inflation lassen sich mit dem Geld aber ohnehin weniger Anschaffungen tätigen als zunächst gedacht. Die Wehrbeauftragte Högl brachte zuletzt einen Investitionsbedarf von 300 Milliarden Euro für die Bundeswehr ins Spiel.

Scholz hatte Lambrecht am Montag für ihre Arbeit gedankt und eine schnelle Entscheidung über ihre Nachfolge angekündigt. Die ist nun getroffen. Eigentlich galt Pistorius als Favorit für die Nachfolge von Innenministerin Nancy Faeser, falls die, was wahrscheinlich ist, als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl nach Hessen geht. In wenigen Wochen dürfte also eine erneute Personalentscheidung anstehen. Ein weiteres Problem für Scholz ist, dass nun ein Mann auf Lambrecht folgt und die Parität der Geschlechter im Kabinett, die der Kanzler zu Beginn seiner Regierung versprochen hat, nun nicht mehr gewahrt ist.