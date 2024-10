Der zwischen 1911 und 1914 erbaute und später erweiterte Komplex ist nicht nur Berliner Dienstsitz des Bundesverteidigungsministeriums. Er hat auch große historische Bedeutung. Während des Zweiten Weltkriegs, als die Gebäude wichtige Dienststellen des Heeres beherbergten, entwickelte sich dort das Zentrum des militärischen Widerstands gegen Adolf Hitler. Zum engeren Kreis gehörte Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 vergeblich versuchte, Hitler in seinem Hauptquartier „Wolfsschanze“ in Ostpreußen mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Innenhof des Bendlerblocks erschossen. In den folgenden Wochen und Monaten richteten die Nazis rund 90 andere Beteiligte und Unterstützer hin, weitere wurden in den Suizid getrieben. Heute befindet sich in einem Gebäude des Bendlerblocks die Gedenkstätte Deutscher Widerstand.