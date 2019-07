25. Juli 2019, 18:44 Uhr Verteidigungsministerin Zwei Tage Grundausbildung

Annegret Kramp-Karrenbauer besucht erstmals die Truppe - und kommt in den unerwarteten Genuss guter Nachrichten.

Von Nico Fried , Celle/Geltow

Es ist ein Crash-Kurs in Sachen Bundeswehr, den die neue Ministerin absolviert. Und die Ziele der zwei ersten Truppenbesuche von Annegret Kramp-Karrenbauer unterstreichen das: Nach ihrer Vereidigung im Bundestag reiste sie am Mittwoch nach Celle, wo sie sich bei einem Bataillon für Feldwebel- und Unteroffizieranwärter ein Bild von der Ausbildung machen wollte. Am Donnerstagvormittag landet ihr Luftwaffenhubschrauber dann am Einsatzführungskommando in Geltow bei Potsdam. In Celle lernen die Soldaten den Umgang mit dem Sturmgewehr G36 und der Pistole P8, von Potsdam aus werden die Einsätze gesteuert, in denen dieses Wissen schlimmstenfalls in Gefechten auf Leben und Tod angewendet werden muss. In Celle spricht Kramp-Karrenbauer vom "Rückgrat" der Bundeswehr, in Potsdam von ihrem "Kerngeschäft".

Manche Themen werden ihr bald wieder begegnen: Das Sturmgewehr G36 ist in der Truppe beliebt, doch nach Berichten über Mängel in der Präzision des Gewehrs beschloss Kramp-Karrenbauers Vorgängerin Ursula von der Leyen seine Ausmusterung. Gut möglich, dass die Nachfolgerin diese Entscheidung noch einmal überprüft. Zu den Auslandsmissionen wiederum, mit deren wichtigsten Stützpunkten sich Kramp-Karrenbauer in Potsdam per Videoschalte verbinden lässt, könnte bald noch ein Einsatz hinzukommen, falls sich die Bundeswehr an einer möglichen Schutzmission in der Straße von Hormus beteiligen sollte.

General Erich Pfeffer, derzeit der Befehlshaber im Einsatzführungskommando, unterrichtet Kramp-Karrenbauer zunächst hinter verschlossenen Türen. Rund 1000 Leute arbeiten in der Potsdamer Dienststelle, die nach ihrem Selbstverständnis das Scharnier zu den Truppen im Ausland bildet. Gut 90 von ihnen sitzen in Wechselschichten 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche im Operationszentrum 1. Hier laufen alle Informationen aus den Einsatzgebieten zusammen, in denen sich derzeit rund 4000 Bundeswehrangehörige befinden. Desgleichen in die Gegenrichtung. Das Einsatzführungskommando ist außerdem zentraler Ansprechpartner für Kontakte mit den Familien. Auch im schlimmsten Fall: Von Potsdam aus werden an den Heimatstandorten Soldaten losgeschickt, um die Angehörigen zu informieren, wenn ein Soldat im Auslandseinsatz ums Leben gekommen ist.

Kramp-Karrenbauer spricht per Videoschalte mit Soldaten in Mali, Irak und Afghanistan

Am Mittag spricht Kramp-Karrenbauer mit den Kontingentführern in Mali, dem Irak und Afghanistan. Sie steht in der hintersten Reihe des Operationszentrums, vor sich eine Video-Leinwand. Sie bittet ihre Gesprächspartner jeweils um eine kurze Lageeinschätzung. In Gao, wo die Bundeswehr sich an der UN-Mission zur Stabilisierung Malis beteiligt, sei die Bedrohungslage "erheblich, aber kontrollierbar", sagt Oberst Stefan Leonhard. Erst vor zwei Tagen habe ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter einen Anschlag auf das benachbarte Camp der französischen Armee versucht, sei aber abgewehrt worden.

Die Stimme des Kontingentführers im nordirakischen Erbil klingt etwas näher und nicht ganz so dumpf. Die Ausbildung von kurdischen Peschmergakämpfern und irakischen Soldaten, vor allem aber die Luftunterstützung im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" mit Aufklärungstornados von Jordanien aus stehen in der großen Koalition zur Diskussion. Das Mandat läuft am 31. Oktober aus, der interimistische SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich machte zuletzt am Mittwoch nach Kramp-Karrenbauers Regierungserklärung deutlich, dass seine Abgeordneten den Abzug der Bundeswehr verlangen. Der Kontingentführer in Erbil berichtet, die Bundeswehr genieße Ansehen und Wertschätzung im Nordirak. Er geht nicht so weit, eine Fortsetzung des Mandats zu fordern, bittet aber um "eine möglichst frühzeitige Richtungsweisung".

Auffallend an den Berichten ist, dass anders als in den ersten Jahren deutscher Auslandseinsätze keine Klagen über die Ausrüstung der Bundeswehr im Einsatz zu hören sind. Im Gegenteil: "Wir sind mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln glücklich und können unseren Auftrag erfüllen", heißt es aus Gao. Fast wortgleich äußert sich auch der Kontingentführer im afghanischen Mazar-i-Sharif. Zumindest bei diesem Thema haben die Vorgänger der neuen Ministerin jedenfalls keine akuten Probleme hinterlassen.