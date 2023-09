Vor einem internationalen Treffen zur Unterstützung der Ukraine hat Verteidigungsminister Boris Pistorius weitere deutsche Rüstungshilfe angekündigt. "Insgesamt wird das Paket 400 Millionen Euro schwer sein", sagte der SPD-Politiker der Bild. "Wir liefern zusätzliche Munition: Sprengmunition, Mörsermunition, Minenraketen", sagte er. "Darüber hinaus werden wir mit geschützten Fahrzeugen und Minenräumsystemen helfen." Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz beraten am Dienstag ranghohe Militärs und Verteidigungsminister aus zahlreichen Ländern. Am Montagabend wurde bekannt, dass Pistorius selbst wegen einer Corona-Erkrankung nicht teilnehmen wird.