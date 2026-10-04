Die „F126“ sollte das größte Kriegsschiff der Marine werden, dann stoppte Verteidigungsminister Pistorius das Programm – und Milliarden gingen verloren. Jetzt prüfen die Grünen einen Untersuchungsausschuss.

Für Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) könnte der Stopp des größten Fregattenprogramms der Marine ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die Grünen prüfen einen Untersuchungsausschuss: „Wir müssen parlamentarisch dringend aufklären, wie es zu dieser Milliardenverschwendung kommen konnte“, sagte der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer der Süddeutschen Zeitung. „Dafür sollten wir keinen Weg und kein Instrument ausschließen. Das schulden wir unseren Bürgerinnen und Bürgern.“