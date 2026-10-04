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Nach Stopp von Fregatten-KaufDroht Pistorius nun ein Untersuchungsausschuss?

Lesezeit: 3 Min.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Foto: Friedrich Bungert

Die „F126“ sollten die größten Kriegsschiffe der Marine werden, dann stoppte Verteidigungsminister Pistorius das Programm – und Milliarden gingen verloren. Jetzt prüfen die Grünen einen Untersuchungsausschuss.

Von Georg Ismar, Berlin

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Für Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) könnte der Stopp des größten Fregattenprogramms der Marine ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die Grünen prüfen einen Untersuchungsausschuss: „Wir müssen parlamentarisch dringend aufklären, wie es zu dieser Milliardenverschwendung kommen konnte“, sagte der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer der Süddeutschen Zeitung. „Dafür sollten wir keinen Weg und kein Instrument ausschließen. Das schulden wir unseren Bürgerinnen und Bürgern.“

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SZ PlusVon Thomas Fromm, Georg Ismar (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

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