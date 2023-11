Die Bundeswehr soll ihren vor etwa zehn Jahren begonnenen Einsatz im westafrikanischen Mali bis Mitte Dezember beendet haben. Dann werde es für die letzten nach Deutschland zurückkehrenden Soldaten auch einen Rückkehrerappell geben, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch im Bundestag. Zu Lage in dem Land sagte er: "Es wird brisanter, die Stimmung wird volatiler, es wird gefährlicher, bislang aber nicht gerichtet gegen unser Kontingent oder die Soldatinnen und Soldaten." Malis Militärregierung hatte Mitte Juni den Abzug aller etwa 12 000 UN-Soldaten der Mission Minusma gefordert und zuvor verstärkt die Zusammenarbeit mit Russland ausgebaut. Der Abzug von mehr als 1000 deutschen Blauhelmen wurde auch durch den Militärputsch im angrenzenden Niger erschwert, wo die Bundeswehr am Rande der Hauptstadt Niamey einen Lufttransportstützpunkt unterhält. Pistorius sagte im Bundestag, die letzten Monate seien für die Bundeswehr vor Ort und auch alle anderen Kontingente sehr herausfordernd gewesen. Der "plötzliche Rauswurf" aus Mali habe alle überrascht, sagte er.