25. Juni 2019, 18:49 Uhr Verteidigungshaushalt CSU kritisiert Minister Scholz

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. (Foto: Matthias Balk/dpa)

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Kritik an der Haushaltsplanung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für die Verteidigungsausgaben geäußert. Die Union habe bei dem Entwurf für den Haushalt 2020 deutlich gemacht, dass die mittelfristige Finanzplanung im Rüstungsetat bei der jährlichen Etataufstellung korrigiert werden müsse, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Das Kabinett will den Haushaltsentwurf für 2020 am Mittwoch billigen. "Wir wollen das Zwischenziel von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und das Ziel von 2,0 Prozent nach wie vor erreichen", sagte der CSU-Politiker. In Scholz' Gesetzentwurf summiert sich das Verteidigungsbudget auf 44,9 Milliarden Euro, also 1,37 Prozent der Wirtschaftsleistung.