Deutschland wird mit General Carsten Breuer erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder den Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses stellen. Breuer – bislang Generalinspekteur der Bundeswehr und damit ranghöchster Soldat – soll das Amt Mitte kommenden Jahres übernehmen, wie die Nato und das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilten. Der 61-Jährige wurde bei der Konferenz der Militärchefs der 32 Nato-Staaten in Kopenhagen gewählt.

„Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Verbündeten in uns setzen“, schrieb Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu auf X.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bescheinigte Breuer strategische Weitsicht. Er habe an entscheidender Stelle mit dazu beigetragen, die Bundeswehr neu aufzustellen. „Im Bündnis kommt es mehr denn je auf einen klaren Kurs an: Die Bedrohung vor allem durch Russland nimmt zu“, so Pistorius. Breuer setzte sich gegen die kanadische Generalstabschefin Jennie Carignan durch, die im Fall ihrer Wahl die erste Frau an der Spitze des Militärausschusses geworden wäre. Er soll im Juli 2027 die Nachfolge des derzeitigen Amtsinhabers, Admiral Giuseppe Cavo Dragone (Italien), antreten. Der Vorsitzende des Militärausschusses gilt neben dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa (Saceur) als einer der einflussreichsten Militärs der Nato.