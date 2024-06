Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber aus Stendal (Sachsen-Anhalt) ist zum neuen Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses gewählt worden. Wie der Bundestag am Mittwoch mitteilte, löst Faber die bisherige Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) ab, die in das Europäische Parlament gewählt wurde. Der 40-Jährige gehört dem Bundestag seit Oktober 2017 an. Er war bereits verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, hatte dieses Amt aber 2022 nach umstrittenen Äußerungen über einen Auftritt von Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Verteidigungsausschuss niedergelegt. Dem Verteidigungsausschuss gehören 38 Mitglieder an, sie sind für die parlamentarische Kontrolle des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr zuständig. Sie sind auch an der Verabschiedung des Verteidigungsetats sowie an der Beschaffung von Ausrüstung und Material beteiligt. Die FDP-Fraktion hat das Vorschlagsrecht für den Vorsitz.