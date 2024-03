Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, mahnt nach der Abhöraffäre bei der Bundeswehr zur Konzentration auf die Abwehr hybrider Angriffe Russlands. "Wir wollen wissen, wie konnte das passieren", sagte die FDP-Politikerin am Montag vor einer Sondersitzung des Ausschusses am Abend. "Dann müssen wir aber wirklich weiterarbeiten." Neben Verteidigungsminister Boris Pistorius wurden auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, und die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, Martina Rosenberg, eingeladen. Das russische Staatsfernsehen hatte am Freitag vorvergangener Woche den Mitschnitt einer vertraulichen Telefonkonferenz von vier Generälen veröffentlicht, die über einen möglichen Einsatz deutscher Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine gegen die russischen Angreifer sprechen.