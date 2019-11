Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen wird es kein öffentliches Gelöbnis am Bundeswehr-Geburtstag geben. Es gebe für diesen feierlichen Anlass zu wenige Rekruten, die noch nicht vereidigt seien, sagte ein Regierungssprecher in Wiesbaden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das habe die Bundeswehr der Staatskanzlei mitgeteilt.

Ministerpräsident Volker Bouffier hatte sich im Sommer ausdrücklich hinter den Vorstoß von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) für öffentliche Gelöbnisse zu dem Termin gestellt. Diese hätten eine Tradition in Hessen und seien ein deutliches Zeichen für die Bundeswehr, hatte der Regierungschef zur Begründung gesagt.

Vor dem Reichstag in Berlin und auch in anderen Bundesländer soll es am 12. November ein großes öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr geben. Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble wird in der Bundeshauptstadt die Festrede halten.

Gelöbnisse in der Öffentlichkeit haben in der Vergangenheit immer wieder Proteste hervorgerufen. Kritiker stießen sich vor allem daran, dass damit Militarismus öffentlich zur Schau gestellt werde. Allerdings sind aus den vergangenen etwa zehn Jahren keine größeren Störungen bekannt.

Bundesweit gibt es jährlich zahlreiche Gelöbnisse, nach Angaben des Bundeswehrverbands sind es "im Durchschnitt rund 150 pro Jahr". In der heutigen Form wurden sie 1956 eingeführt.