Der Vorsitzende der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz, Mario Voigt, dringt auf eine stärkere Berücksichtigung der ostdeutschen Länder bei verteidigungspolitischen Fragen. „Die geografische Lage macht die Infrastruktur in Ostdeutschland zum Schlüssel auch für Deutschlands Sicherheit“, sagte der CDU-Politiker. Es gehe dabei auch um die Frage, wie eine sichere Verkehrs- und Energieinfrastruktur aussehen kann. Die ostdeutschen Länder hätten in dem Bereich immense Potenziale. Es gebe etliche innovative Unternehmen – etwa in den Bereichen Robotik, Optik oder den Materialwissenschaften. „Es geht aber auch darum, dass wir im Zivil- und Bevölkerungsschutz besser werden.“ Voigt ist in Thüringen Ministerpräsident und führt eine Koalition aus CDU, BSW und SPD an. Die Verteidigungsstrukturen in den ostdeutschen Bundesländern sollen auch Thema bei Konferenz der ostdeutschen Regierungschefs am Donnerstag in Thüringen sein.