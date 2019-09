Finnmark/Rostock (dpa/mv) - Bei einem Schießunfall während einer Übung in Norwegen ist ein deutscher Marinesoldat schwer verletzt worden. Der Unfall geschah in der Nacht zum vergangenen Dienstag bei einer sogenannten Truppführerausbildung in der nordnorwegischen Region Finnmark, wie das Marinekommando am Freitag in Rostock berichtete. Der Hauptbootsmann des Kommandos Spezialkräfte Marine sei ins Universitätsklinikum Tromsø gebracht worden, er sei nach einer Operation außer Lebensgefahr.

Details zu dem Vorfall wurden nicht mitgeteilt. Die örtliche Polizei und die norwegischen Streitkräfte hätten Ermittlungen aufgenommen. Zudem seien Feldjäger und weitere deutsche Kräfte unterwegs, um den Fall zu untersuchen.