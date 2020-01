Rostock (dpa) - Marineinspekteur Andreas Krause hat mangelnde Fortschritte bei der materiellen Ausstattung der Flotte kritisiert. Alle Bemühungen hätten bisher nicht zu einer Erhöhung der Einsatzbereitschaft geführt, heißt es in der "Jährlichen Weisung" des Vizeadmirals, die von der Marine am Freitag in ihrem wöchentlichen Newsletter veröffentlicht wurde. Es gebe zu viele Abstimmungserfordernisse, Abhängigkeiten und Schnittstellen.

"Im Zuge dieser Verantwortungsdiffusion hat sich die Betroffenheit für den Einzelnen gleichzeitig auf ein Minimum reduziert, weil einzelne Fachleute in ihrem Bereich losgelöst vom großen Ganzen agieren", schreibt der Marineinspekteur. "Im Bereich der Rüstung, aber auch der Instandhaltung und Instandsetzung verfehlen wir regelmäßig unsere Vorgaben. Das Material kommt zu spät, erfüllt vielfach nicht die Anforderungen, die Arbeiten haben oft nicht die erwartete Qualität und werden teurer als vereinbart." Konkrete Beispiele nannte Krause nicht.

Bei wichtigen Marine-Projekten hatte es in der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten gegeben. So verzögerte sich der Bau von vier Fregatten erheblich. Erst im Juni vergangenen Jahres wurde das erste Schiff in den Dienst gestellt. Außerdem gab es beträchtliche Kostensteigerungen. Zeitweise war auch kein einziges U-Boot einsatzbereit.

Die von ihm erwähnten Probleme führten Krause zufolge immer wieder zu Eingriffen in die Übungs- und Erhaltungspläne der Flotte. Sie wirkten sich negativ auf die Planbarkeit aus, besonders für die Besatzungen. "Zudem werden wir mit dem Vorwurf konfrontiert, das zur Verfügung stehende Geld für die Projekte nicht auszugeben, schrieb der Inspekteur weiter. "Damit gefährden wir unsere Glaubwürdigkeit."