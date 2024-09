Welchen Einfluss die jüngsten Wahlen in Ostdeutschland auf die deutsche Verteidigungs- und Ukrainepolitik zeitigen, zeigt ein kleines Beispiel. Boris Pistorius meidet jetzt das Wort „kriegstüchtig“. Der zuvor von ihm oft genutzte Begriff kommt in Pistorius’ jüngster Rede in der Bundestagsdebatte zum Haushalt 2025 nicht ein einziges Mal vor. In der SPD haben einige ihn bekniet, das Adjektiv nicht mehr so offensiv zu benutzen, auch mit Blick auf AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht.

Der Verteidigungsminister hat gerade zwei große Sorgen: Der weitere finanzielle Aufwuchs für die Bundeswehr ist aus seiner Sicht viel zu niedrig und unsicher. Zudem steht auch die weitere Ukraine-Unterstützung auf wackligen Füßen, weil eine geplante Alternativfinanzierung platzen könnte.

„Sie sollten sich wirklich schämen“, rügt Pistorius die Kollegen von CDU und CSU

Neben dem sich verändernden politischen Klima verschärfen auch die Sparzwänge der Ampelkoalition die Situation. Der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul warnt in der Haushaltsdebatte vor einem Rüstungsstopp, die Zeitenwende von Kanzler Olaf Scholz (SPD) vergleicht er mit einem Potemkinschen Dorf, sie sei nur noch Fassade. Denn das 100-Milliarden-Sondervermögen sei praktisch verplant, und Pistorius habe schon für den Haushalt 2024 zehn Milliarden Euro mehr gefordert und magere 1,2 Milliarden bekommen. Für das kommende Jahr habe der SPD-Politiker 6,8 Milliarden Euro mehr gefordert und 1,3 Milliarden bekommen. Ziehe man Inflation und Gehaltssteigerungen heran, sei das de facto ein „Kürzungshaushalt“.

Der CSU-Politiker Florian Hahn meint, Pistorius kündige permanent etwas an, könne aber nicht liefern. Die Bundeswehr werde im Stich gelassen, „während Russland massiv aufrüstet“. Der kritisierte Minister, weiterhin der beliebteste Politiker im Land und von einigen SPD-Gefährten als alternativer Kanzlerkandidat zu Olaf Scholz gehandelt, kontert die Vorwürfe von Hahn und Wadephul so: Erst seien CDU und CSU dafür verantwortlich gewesen, über viele Jahre „die Bundeswehr herunterzuwirtschaften und materiell an die Wand zu fahren“ – und nun stellten sie sich nach drei Jahren Ampelpolitik hin, um die Bundeswehr als Fassadenarmee schlechtzureden. „Sie sollten sich wirklich schämen“, rügt Pistorius in der Bundestagsdebatte.

Die ernsthafte Sorge ist dem Verteidigungsminister anzumerken. Bis 2026 werde die russische Armee um mehr als 30 Prozent auf 1,5 Millionen Soldaten aufwachsen. Zudem habe Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt und könne seine Streitkräfte vermutlich innerhalb weniger Jahre so aufstellen, „dass es Nato-Territorium angreifen könnte“. Pistorius sagt, er setze daher alles daran, „unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken“. Verteidigungsfähigkeit, das scheint sein neuer Terminus statt „Kriegstüchtigkeit“.

Wie steht es um den Milliardenkredit der G-7-Staaten?

Pistorius hat immer darauf gezielt, die Ukraine so zu ertüchtigen, dass Russland irgendwann abzieht und das auch die Eskalationsgefahr im Verhältnis zur Nato mindern könnte. Mit großem Unbehagen wird auf den Winter geblickt. Schon jetzt wird sogar Kiew von Russland verstärkt mit Drohnen angegriffen. Es fehlt an Luftverteidigung, viele Kraftwerke sind bereits zerstört, dramatische Energieengpässe drohen. Doch über die bisher genehmigten Militärhilfen hinaus kann wegen der Haushaltslage keine weitere Unterstützung genehmigt werden.

Im Verteidigungsministerium haben sie eine Liste mit weiterem Materialbedarf für die Ukraine in Milliardenhöhe in der Schublade liegen. Rund 7,5 Milliarden gibt es dieses Jahr für das überfallene Land, im kommenden sinkt die Militärhilfe auf rund vier Milliarden Euro. Die Bundesregierung betont, zusätzlich stehe im nächsten Jahr ein anderer Topf zur Verfügung, ein von den G-7-Staaten, darunter den USA und der EU vereinbarter Kredit über 50 Milliarden US-Dollar, mit dem sich die Ukraine dann weltweit Waffen besorgen kann.

Doch darauf geht Pistorius in seiner Haushaltsrede lieber nicht ein – denn diese Lösung wackelt. Militärexperten fürchten bereits, dass die Ukraine durch eine nachlassende Unterstützung des Westens in Friedensverhandlungen zu Russlands Bedingungen gezwungen werden könnte.

Der Verdacht richtet sich gegen Ungarn

In der Theorie ist der Plan, auf den sich die G 7 und die EU geeinigt haben, bestechend einfach: Zusammen geben sie der Ukraine einen Kredit von 50 Milliarden Dollar. Diesen finanziert aber de facto Russland, denn Zins und Tilgung sollen mit den Kapitalerträgen bezahlt werden, die das im Westen eingefrorene Vermögen der Russischen Zentralbank abwirft – insgesamt etwa 260 Milliarden Euro, davon 190 Milliarden allein im EU-Land Belgien.

Dieses Vermögen darf der Westen zwar aus völkerrechtlichen Gründen nicht antasten. Die Zinserträge allerdings schon. Experten schätzen, dass das russische Kapital pro Jahr etwa 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro einbringt, mit denen der geplante Kredit an Kiew finanziert werden kann.

In der Praxis gibt es jedoch ein Problem: Die Konstruktion funktioniert nur, wenn das russische Zentralbankvermögen in Europa dauerhaft eingefroren bleibt. Der Sanktionsbeschluss der EU, durch den das verfügt wurde, muss allerdings alle sechs Monate erneuert werden – und zwar einstimmig von allen 27 EU-Regierungen. Die USA sehen daher nun die Gefahr, dass ein einzelnes Land – der Verdacht richtet sich vor allem gegen das russlandfreundliche Ungarn – diese Verlängerung irgendwann blockieren könnte. Russlands Geld würde dann gewissermaßen aufgetaut. Moskau könnte es aus Europa heimholen. Dann müssten die USA und die EU den Kredit aus eigener Tasche bezahlen.

Washington und Brüssel verhandeln derzeit intensiv über eine Lösung für dieses Problem, damit das russische Vermögen langfristig eingefroren bleibt. Ob Ungarn allerdings zustimmt, die Abstände zwischen den Verlängerungsbeschlüssen auszudehnen, etwa auf drei oder fünf Jahre, ist noch offen.

In Berlin hat man bisher noch keinen Plan B. Pistorius betont lieber, dass man von den bisher zugesagten Hilfen in diesem Jahr noch weitere vier Iris-T-Systeme, fünf Gepard-Flugabwehrpanzer, mehrere Panzerhaubitzen, Kampfdrohnen, Artillerie- und Panzermunition sowie bis zu 40 Kampfpanzer Leopard 1 A5 und 20 Schützenpanzer Marder liefern wolle. „Es bleibt dabei: Wir sind ein verlässlicher Unterstützer der Ukraine.“ Aber er gibt auch unumwunden zu: Zur Ehrlichkeit gehöre, dass man im Bundeshaushalt mehr Mittel benötige, „um die Unterstützung so tatkräftig fortsetzen zu können“,