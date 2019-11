Oberhof (dpa/th) - Der Vorstoß von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine aktivere militärische Rolle Deutschlands in der Welt stößt in der Bundeswehr auf Zustimmung. Die Bundeswehr habe in Afghanistan bewiesen, dass sie für Sicherheit in einer großen Region sorgen könne, sagte der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37, Brigadegeneral Gunnar C. Brügner, der Deutschen Presse-Agentur dpa in Oberhof. Wenn die Bundeswehr einen Auftrag erhalte, "dann werden wir alles in unseren Kräften stehende tun, um diesen Auftrag auch auszuführen". Zahlreiche Soldaten der Brigade waren und sind in den deutschen Einsätzen in Litauen aktiv, wo die Nato eine verstärkte Präsenz unterhält.

Kramp-Karrenbauer hatte am Donnerstag in einer Grundsatzrede vor dem Führungsnachwuchs der Bundeswehr in München darauf verwiesen, dass Deutschland in Zukunft eine stärkere Rolle als "Gestaltungsmacht" annehmen müsse. Das würde auch mehr Auslandseinsätze für die Truppe bedeuten.

Brügner sagte mit Blick auf die immer wieder auftauchenden Materialprobleme bei der Bundeswehr, er sehe zwar bislang noch nicht, dass viel von dem versprochenen Gerät tatsächlich bei der Truppe angekommen sei. Allerdings sei klar, dass bei der Bundeswehr eine Trendwende eingeleitet worden sei, die in den nächsten Jahren zu mehr verfügbarem und besserem Material führen werde. Brügner: "Ich bin überzeugt, die Trendwenden werden greifen."