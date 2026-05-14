Deutsch-britische Verteidigung„Unser Problem ist in Moskau und nirgendwo anders“

Deutschland und Großbritannien rücken militärisch enger zusammen. Seit einer Verteidigungsvereinbarung vom Oktober 2024 vertiefen die beiden Länder ihre Kooperation bei Abschreckung, Einsatzbereitschaft und Rüstung. Was lernen und erwarten sie dabei voneinander? Wie sehr besorgen sie die Zweifel an der Nato? Ein Gespräch mit den ranghöchsten Soldaten Generalinspekteur Carsten Breuer und seinem britischen Amtskollegen Air Chief Marshal Sir Richard Knighton.