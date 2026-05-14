Deutschland und Großbritannien rücken militärisch enger zusammen. Seit einer Verteidigungsvereinbarung vom Oktober 2024 vertiefen die beiden Länder ihre Kooperation bei Abschreckung, Einsatzbereitschaft und Rüstung. Was lernen und erwarten sie dabei voneinander? Wie sehr besorgen sie die Zweifel an der Nato? Ein Gespräch mit den ranghöchsten Soldaten Generalinspekteur Carsten Breuer und seinem britischen Amtskollegen Air Chief Marshal Sir Richard Knighton.
Deutsch-britische Verteidigung„Unser Problem ist in Moskau und nirgendwo anders“
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2029 oder auch früher könnte Russland die Nato angreifen, sagt Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr. Er und sein Amtskollege Sir Richard Knighton erklären, wie Deutschland und Großbritannien sich gemeinsam wappnen.
Interview von Sina-Maria Schweikle, Berlin
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