Sollte es zu einem internationalen Marineeinsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus kommen, könnten die Fähigkeiten der Deutschen Marine zur Suche und Räumung von Minen gefragt sein. Nach Überzeugung des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, sind die entsprechenden Einheiten gerüstet. „Die Marine, das kann ich Ihnen versichern, wird bereit sein“, sagte Kaack bei einer Informationsveranstaltung beim 3. Minensuchgeschwader in Kiel. Voraussetzungen für einen Einsatz seien das Ende der Kampfhandlungen im Einsatzgebiet, ein Mandat und ein Parlamentsbeschluss. „Zum Glück sind wir eine Parlamentsarmee“, betonte der Vizeadmiral.