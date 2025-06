Der Unions-Fraktionschef bringt einen eigenen nuklearen Schutz ins Spiel. In der SPD gibt es daran scharfe Kritik - vor allem vom früheren Fraktionschef Rolf Mützenich. Kanzler Friedrich Merz setzt ebenfalls auf atomare Abschreckung. Die Koalition hat damit ein neues Streitthema.

Von Georg Ismar

In der Koalition nimmt die Auseinandersetzung über die Frage, wie es angesichts der geopolitischen Herausforderungen um Deutschland Verteidigungsfähigkeit bestellt ist, an Schärfe zu. Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) stößt mit seiner Forderung nach einem eigenen Atom-Schutzschirm für Deutschland auf Widerspruch beim Koalitionspartner SPD. „Jens Spahn spielt mit dem Feuer, wenn er europäische, möglicherweise sogar deutsche Atomwaffen fordert“, sagte der Außenpolitiker und langjährige Fraktionschef Rolf Mützenich der Süddeutschen Zeitung. „Das Gerede, auch Deutschland müsse an den roten Knopf, ist geradezu Ausdruck eines abenteuerlichen, wichtigtuerischen Denkens.“ Mützenich betonte: „Jens Spahn ist ein Geisterfahrer, nicht nur in der Innenpolitik, sondern jetzt auch in der Außenpolitik.“