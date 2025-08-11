Rüstungslieferungen Wie wichtig sind deutsche Waffen für Israel? 11. August 2025, 17:23 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Israelische „Merkava“ im Einsatz in Gaza. Aus Deutschland sind bisher Getriebeteile für den Panzer gekommen, mindestens bis zum 7. Oktober 2023 auch Munition. (Foto: AMIR COHEN/REUTERS)

Israel könnte Panzerteile und Munition aus Deutschland gut gebrauchen – aber Deutschland auch ein Luftabwehrsystem aus Israel. Experten kritisieren auch deshalb den Exportstopp des Kanzlers.

Von Thomas Fromm und Georg Ismar, Berlin

