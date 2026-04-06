Das Ziel ist klar: Deutschland muss verteidigungsfähig werden. Dazu gehört auch eine belastbare Infrastruktur. So belastbar, dass es möglich wäre, im Ernstfall schweres Gerät darüber zu verlegen. Schließlich liegt Deutschland mitten im Herzen Europas und sollte es zu einer Bedrohungslage etwa an der Nato-Ostflanke kommen, müssten Truppen und Material quer durchs Land transportiert werden.
VerteidigungsfähigkeitRegierung investiert pauschal statt nach militärischen Prioritäten
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Viele Straßen, Brücken und Schienen sind zu marode, um Panzer darüber zu verlegen. Die Regierung will das ändern, auch mit Geld aus dem Verteidigungsetat. Doch die Verteilung wirkt chaotisch.
Von Vivien Timmler, Berlin
Exklusiv
Verkehrspolitik:Wieso das Verteidigungsministerium jetzt Straßen finanziert
Das Infrastruktur-Sondervermögen reicht vorne und hinten nicht. Ein Teil der Brücken, Autobahnen und Schienen wird nun über den Wehretat finanziert – aber nicht so, dass sie für den Ernstfall gerüstet sind.
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