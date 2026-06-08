Das Überraschendste an diesem Montagvormittag auf einem Schulhof in Riga ist vielleicht, mit welcher Selbstverständlichkeit er abläuft. Eine Gruppe 16-Jähriger, niemand albert herum, auf den grünen Isomatten vor ihnen liegen Gewehre bereit, Luftgewehre – für Laien kaum von richtigen Waffen zu unterscheiden.

Willkommen im lettischen „Valsts aizsardzības mācība“ (VAM), dem Staatlichen Verteidigungsunterricht. Heute übt die Klasse nach bestandener Theorie zum ersten Mal das Schießen.

Bäuchlings im Schießstand zu liegen, war für Marta vor wenigen Monaten noch eine abwegige Vorstellung. Die 16-Jährige mit den langen, offenen Haaren und dem weiten schwarzen Kapuzenpulli sagt, sie habe Angst davor gehabt. „Weil ich nicht wusste, ob ich dazu in der Lage bin.“ Jetzt liegt sie da, und Trainer Gļebs Noriņš-Pavlovskis erklärt ihr und den anderen, wie sie sich und ihre Waffe richtig positionieren. Dann: „Magazin laden! Patrone zuführen! Auf eure Ziele! Fünf Patronen! Auf zehn Meter! Einzelfeuer! Feuer!“

Wie alle an diesem Tag schafft es Marta, alle fünf Schüsse auf der Styroporplatte zu platzieren, die vor ihr an einer Mauer lehnt. Sechzehnjährige, die Schießen üben wie andere in ihrem Alter Weitsprung, das ist die lettische Realität. „Ihr in Deutschland seid 1000 Kilometer entfernt – wir sind die Nachbarn eines Landes, das ein anderes angegriffen hat“, sagt Martas Mitschüler Ģirts.

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Marta, 16. Leonie Sanke

Das Ziel des ersten Schießtrainings: fünf Patronen im Umkreis von fünf Zentimetern zu platzieren. Leonie Sanke

Den Verteidigungsunterricht hat Lettland von 2018 an schrittweise eingeführt, als Reaktion auf die russische Annexion der Krim. Damals war die Wehrpflicht noch ausgesetzt, das Programm wurde auch als Alternative dazu gesehen. Seit 2024 ist der VAM für alle zehnten und elften Klassen Pflicht – um den Schulabschluss zu schaffen, muss man die VAM-Prüfungen bestehen. Auch in Estland, das wie Lettland an Russland grenzt und lange sowjetisch besetzt war, gibt es dieses Fach. In Lettland nimmt es aber gut dreimal so viel Zeit in Anspruch: einen Tag pro Monat, insgesamt 112 Stunden.

Der Trainer Noriņš-Pavlovskis, ein schlaksiger 24-Jähriger, wollte eigentlich gerne Lehrer werden. Wie der Großteil der VAM-Trainer hat er keinen Militärhintergrund, ist also kein ausgebildeter Soldat, sondern hat hier einen Lehrgang durchlaufen. Er sei froh, so sagt er das selbst, beim Jugendgarde-Zentrum gelandet zu sein. Hier respektieren ihn die Kinder und Jugendlichen, ohne dass er besonders streng auftreten muss. Seine Uniform dürfte da helfen: „Autofahrer gehen ja auch vom Gas, wenn sie Polizisten sehen.“

VAM-Trainer Gļebs Noriņš-Pavlovskis, 24. Leonie Sanke

Nach dem Schießtraining stellt sich die Gruppe auf dem Pausenhof in einer Reihe auf. Noriņš-Pavlovskis’ Kollege geht an ihr entlang, bleibt mit ernstem Blick vor jedem Einzelnen stehen, alle müssen ihm pro forma erklären, dass sie kein Material vom Schießstand mitnehmen – obwohl es bei dieser Übung nichts Gefährliches zu entwenden gibt. Auch wenn es hier nicht darum gehe, Soldaten auszubilden: „Wir bringen ihnen bei, wie es in der Realität abläuft.“ In der Realität des Militärs.

Im Verteidigungsunterricht an der Tagesordnung: militärische Routinen. Leonie Sanke

Eine aktuelle Auswertung des Programms zeigt: Militärische Inhalte machen 90 Prozent der Stunden aus. Dazu gehören neben dem Schießtraining etwa auch Marschieren oder das Nato-Alphabet. Der kleine Rest befasst sich mit ziviler Resilienz und Krisenkompetenz. Etwa damit, wie man Desinformation erkennt oder einen 72-Stunden-Rucksack packt. Zum erklärten Ziel des Programms gehört schließlich auch, die „bürgerliche Verantwortung“ zu stärken.

Während des Schießtrainings plaudert hier niemand. Leonie Sanke

Oberst Valts Āboliņš leitet das Jaunsardzes centrs, das Jugendgarde-Zentrum, das dem lettischen Verteidigungsministerium unterstellt ist. Das Zentrum organisiert den VAM, stellt die Trainer und bildet sie aus. Die ursprüngliche Aufgabe des Zentrums sind freiwillige Jugendgarde-Gruppen für Kinder und Jugendliche, die jüngsten sind zehn Jahre alt – die Organisation selbst nennt sich laut Website eine „militärisch orientierte Bewegung“. Wie bei der Zemessardze, der Nationalgarde für Erwachsene, ist das Interesse an der freiwilligen Jugendgarde seit 2022 stark gestiegen.

Valts Āboliņš, 54, war vorher beim lettischen Militär und leitet das Jugendgarde-Zentrum seit 2025. Leonie Sanke

Āboliņš hat zum Gespräch in einen Klassenraum gebeten, der den VAM-Trainern an der Schule zur Verfügung steht, an der heute das Schießtraining stattfindet. An der Wand hängen Fotos von Jugendgarde-Mitgliedern – im Schlauchboot, am Lagerfeuer, an der Waffe. Āboliņš findet, Lettland habe keine andere Wahl, als die Jugend früh an das Thema Verteidigung heranzuführen. „In Russland machen sie das schon in den Kindergärten, absolut verrückt. Das ist die nächste Armee, die sie uns entgegenstellen werden.“

Insgesamt schafft es das Programm allerdings nur begrenzt, die „Herzen und Köpfe“ der Kinder zu erreichen, die Oberst Āboliņš gerne für den lettischen Staat gewinnen würde. Das zeigt die aktuelle Auswertung. Es verstärke eine patriotische Haltung, wenn sie vorher schon da gewesen sei, macht aus pazifistisch oder gar prorussisch eingestellten Jugendlichen aber eher keine, die bereit sind, ihr Land an der Waffe zu verteidigen. Wobei das Patriotismus-Level sowieso schon hoch ist: 76 Prozent der für die Auswertung befragten Schülerinnen und Schüler sind stolz auf ihre lettische Staatsbürgerschaft.

Die Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine sind auch in lettischen Schulen allgegenwärtig. Leonie Sanke

„Vorher hatte ich einen ganz anderen Weg im Kopf, ich wollte als Choreografin oder Schauspielerin arbeiten“, erzählt Schülerin Marta. Aber seit dem VAM überlege sie auch, Polizistin oder Feuerwehrfrau zu werden. Damit gehört sie zur Minderheit – insgesamt wirkt sich das Programm kaum auf das gesellschaftliche Engagement oder die Zukunftspläne der Jugendlichen aus, hat die Auswertung ergeben. Marta aber schließt für sich selbst das Militär nicht mehr aus: „Ich sehe es als meine Verantwortung, meinem Land zu helfen.“ Selbst wenn sie dafür schießen müsse.

Solche Sätze von einer 16-Jährigen sind aus deutscher Sicht schwer zu verdauen. Was sagen die anderen?

Ihrem Mitschüler Ģirts, ebenfalls 16, hängen die Haare tief über die Stirn, im Gespräch schwankt er zwischen Melancholie und Pragmatismus. „Es kann passieren, dass ich in dieser Welt einschlafe und in einer anderen aufwache.“ Der Krieg in der Ukraine beschäftige ihn nicht ständig, aber nach den Drohnenabstürzen neulich habe er schon daran gedacht, was alles passieren könnte. „Wenn heute jemand nach zehn Jahren aus dem Koma aufwachen würde, wäre er wahrscheinlich sehr geschockt und würde lieber zurück ins Koma als in diese verrückte Welt.“ Aber sonst sei gerade eigentlich „alles ziemlich okay“.

Wie Marta – und laut der Befragung drei Viertel aller Schüler – findet auch Ģirts den Verteidigungsunterricht hilfreich. Besonders gerne lernt er, sich im Gelände zu orientieren und in den Medien. „Man bekommt die ganze Zeit so viele Informationen, und es ist schwer zu filtern, was davon stimmt und was nicht“, sagt Ģirts.

Der 16-jährige Ģirts mag es eigentlich nicht, wenn andere ihm sagen, was er wann zu tun hat. Zum Wehrdienst will er sich trotzdem freiwillig melden. Leonie Sanke

Ein VAM-Trainer erklärt den Schülern die Orientierungsübung. Leonie Sanke

Nach der Mittagspause erklären Trainer Noriņš-Pavlovskis und sein Kollege die letzte Übung für den Tag. Die Schülerinnen und Schüler sollen Fotos von Details aus der Umgebung auf einer Karte verorten. Die Anspannung, die den Trainern beim Schießtraining noch anzusehen war, ist verflogen. Und die Klasse ist so laut und unkonzentriert, wie es 16-Jährige beim Nachmittagsunterricht eben sind. Bald sind Sommerferien. Danach geht es weiter mit dem Schießtraining.