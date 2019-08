Cottbus (dpa/bb) - Bundeswehrkolonnen werden in den kommenden Tagen häufig in Südbrandenburg zu sehen sein. Die Panzergrenadierbrigade 41 "Vorpommern" wird ab Dienstag in der Oberlausitz für eine Übung in die Nähe von Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) verlegt. Der erste Zug mit 32 Panzern soll am Vormittag auf dem Güterbahnhof Senftenberg ankommen, wie Hauptmann Gerrit Hohmann, Presseoffizier der ersten Panzerdivison in Oldenburg, auf Anfrage mitteilte. Insgesamt werden 1800 Soldatinnen und Soldaten mit 300 Fahrzeugen in die Nähe von Großräschen verlegt. Die eigentliche Übung findet auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Weißkeißel (Landkreis Görlitz) statt.