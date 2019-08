Cottbus (dpa/bb) - Zu einer großangelegten Übung sind seit Dienstag Hunderte Fahrzeuge der Bundeswehr von Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) in Richtung Oberlausitz unterwegs. Am Güterbahnhof in Senftenberg wurde der erste Zug mit 32 Panzern entladen, die nun auf dem Weg sind, wie Stabsfeldwebel Holger Schmidt auf Anfrage mitteilte. Teile der Ausrüstung befinden sich bereits in Freienhufen bei Großräschen (Oberspreewald-Lausitz). Von dort aus sollen am Mittwochmorgen etwa 1500 Soldatinnen und Soldaten zum Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Weißkeißel (Landkreis Görlitz) starten. Insgesamt 1800 Soldatinnen und Soldaten mit 300 Fahrzeugen nehmen dort an der Übung teil, die bis zum 30. August dauert. Sie gehören zur Panzergrenadierbrigade 41 "Vorpommern".