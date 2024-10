Biden will der US-Regierungszentrale zufolge im November außerdem ein virtuelles Treffen der Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine auf Führungsebene veranstalten, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs mit internationalen Partnern abstimmen sollen. Ursprünglich war ein solcher Ukraine-Gipfel auf dem rheinland-pfälzischen US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein am vergangenen Samstag vorgesehen. Biden sagte seinen Deutschlandbesuch aber wegen eines Hurrikans ab - er fliegt nun an diesem Donnerstag nach Berlin. Der Stopp in Ramstein fällt allerdings aus.