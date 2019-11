Berlin (dpa) - Grünen-Politiker und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International haben die Bundesregierung zu einem Ende der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und der chinesischen Armee aufgefordert. Die Menschenrechtslage in der Volksrepublik sei katastrophal, heißt es von den Grünen. In der Provinz Xinjiang seien Millionen Menschen Opfer von totaler Überwachung und grausamer Unterdrückung. In der aktuellen Lage in Hongkong sollte die Bundesregierung ein klares Zeichen setzen, sagte Amnesty-Experte Mathias John der "Bild am Sonntag".