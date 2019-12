Burg (dpa/sa) - Die Bundeswehr will ihren Standort in Burg (Jerichower Land) vergrößern. Dort solle ein neues Logistikregiment stationiert werden, teilte das Landeskommando Sachsen-Anhalt am Dienstag mit. Ihm würden perspektivisch verschiedene Logistikbataillone in Delmenhorst, Burg und Beelitz unterstellt. Die Aufstellung solle im kommenden Jahr beginnen. Damit kommen den Angaben zufolge 150 Dienstposten in Burg hinzu. Das bedeute einen Zuwachs auf 1800 militärische und 200 zivile Dienstposten. Burg ist demnach der größte Bundeswehrstandort in Sachsen-Anhalt.

Nach Angaben des Landeskommandos gehen mit der Vergrößerung auch bauliche Veränderungen einher: Die Clausewitz-Kaserne Burg soll zusätzliche Parkflächen erhalten sowie neue Instandsetzungshallen und -flächen. Der Standortübungsplatz soll so verändert werden, dass der Übungsbetrieb ausgeweitet werden kann.