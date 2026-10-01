Für den Kampf mit unbemannten Systemen stellt die Bundeswehr ein eigenes Drohnen-Regiment auf. Der Verband werde aus bis zu 600 Männern und Frauen bestehen und Reichweiten bis zu 500 Kilometer abdecken, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen. „Wer sich zu Land durchsetzen will, der muss eben den Kampf mit unbemannten Systemen beherrschen“, sagte der SPD-Politiker. Daraus ziehe die Bundeswehr ihre Schlüsse. „Wir werden im Laufe des Jahres '27 das erste Drohnen-Regiment der Bundeswehr aufbauen. Ein selbständiger Verband für unmanned systems.“

Der neue Verband habe den Auftrag, „Fähigkeiten zu bündeln, das Tempo aufzunehmen“. Es gehe nicht nur um fliegende Systeme, sondern auch um unbemannte Landsysteme. „Das Regiment wird dabei Reichweiten abdecken von der Nächstdistanz bis zu 500 Kilometern, und entscheidend ist, das Regiment soll über eine eigene Kompanie zum elektromagnetischen Kampf verfügen“, sagte Pistorius. Das Drohnen-Regiment soll auch mit den neuen Kamikazedrohnen („Loitering Munition“) ausgerüstet sein, die in der Bundeswehr gerade erprobt werden. Die Bundeswehr führt seit einiger Zeit Drohnen in die Truppe ein, auch eine Lehre aus dem Verlauf des Kriegs in der Ukraine.