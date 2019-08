CDU will Freifahrten für Soldaten in Uniform im Nahverkehr

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU-Fraktion fordert, Soldaten in Uniform auch im Nahverkehr in und um Berlin kostenlose Fahrten zu ermöglichen. "Polizisten, Feuerwehrmänner, Justizvollzugsbeamte und auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes können schon lange Busse und Bahnen in unserer Stadt in Dienstkleidung und -ausweis kostenlos nutzen", teilte Fraktionschef Burkard Dregger am Sonntag mit. "Von dieser Möglichkeit sollten auch die 5000 Berliner und gut 7000 Brandenburger Kräfte der Bundeswehr im Tarifgebiet ABC profitieren können, die jeden Tag für unsere Demokratie, Sicherheit und Freiheit einstehen." Er forderte den Senat dazu auf, dazu "unverzüglich" mit Bund und Verkehrsunternehmen zu verhandeln.