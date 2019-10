Berlin/Freyburg (dpa/sa) - Öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr gibt es am 12. November in Sachsen-Anhalt und fünf anderen Bundesländern. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Tobias Pflüger hervor, über welche die "Tageszeitung" ("taz"/Samstag) berichtete. Demnach sind am 64. Jahrestag der Gründung der Bundeswehr Gelöbnisse in Freyburg (Sachsen-Anhalt), Mainz (Rheinland-Pfalz), Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), Rotenburg/Wümme (Niedersachsen), Plön (Schleswig-Holstein) sowie vor dem Reichstag in Berlin geplant.

Dazu kommen in den Tagen vor und nach dem Jubiläumstag Gelöbnisse in München, Delmenhorst (Niedersachsen), Oberhof und Sonderhausen (beide Thüringen). Die Termine standen zum Teil schon vor Amtsantritt von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) fest.

Kramp-Karrenbauer will mit den öffentlichen Gelöbnissen ein Zeichen der Anerkennung für die Soldaten setzen und an die Gründung der Bundeswehr am 12. November 1955 erinnern. Der Linken-Abgeordnete Pflüger kritisiert die geballten Gelöbnisse: "Öffentliche Gelöbnisse, wie sie die neue Verteidigungsministerin plant, sind eine Machtdemonstration des Staates, die an längst vergangene Zeiten erinnert", sagte er der "taz".