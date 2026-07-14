In den USA ist innerhalb von nur einer Woche ein zweiter Migrant aus Lateinamerika von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden. Wie US-Medien berichteten, erlag am Montag (Ortszeit) in der Küstenstadt Biddeford im Bundesstaat Maine ein 26-jähriger Kolumbianer seinen Schussverletzungen. Nachbarn gaben demnach an, er habe mit seiner Lebensgefährtin und einem kleinen Kind zusammengelebt und als Fahrer für Essenslieferdienste gearbeitet. Aus dem Heimatschutzministerium hieß es, ICE-Beamte hätten versucht, eine Abschiebung durchzusetzen. Ein Autofahrer habe dann an der aufgesuchten Adresse einen Fluchtversuch unternommen. Aus Sorge um die öffentliche Sicherheit habe ein Beamter geschossen.