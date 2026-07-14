In den USA ist innerhalb von nur einer Woche ein zweiter Migrant aus Lateinamerika von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden. Wie US-Medien berichteten, erlag am Montag (Ortszeit) in der Küstenstadt Biddeford im Bundesstaat Maine ein 26-jähriger Kolumbianer seinen Schussverletzungen. Nachbarn gaben demnach an, er habe mit seiner Lebensgefährtin und einem kleinen Kind zusammengelebt und als Fahrer für Essenslieferdienste gearbeitet. Aus dem Heimatschutzministerium hieß es, ICE-Beamte hätten versucht, eine Abschiebung durchzusetzen. Ein Autofahrer habe dann an der aufgesuchten Adresse einen Fluchtversuch unternommen. Aus Sorge um die öffentliche Sicherheit habe ein Beamter geschossen.
Versuchte AbschiebungICE erschießt Kolumbianer
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