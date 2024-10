Als erneute Drohung Richtung Taiwan hat China eine groß angelegte Militärübung rund um die Inselrepublik abgehalten. Das chinesische Militär sprach von einer „ernsten Warnung“ an die „separatistischen“ Kräfte Taiwans. Am Montagabend (Ortszeit) hieß es, das Manöver sei „erfolgreich“ abgeschlossen worden. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums, obwohl dort seit Jahrzehnten demokratisch gewählte Regierungen an der Macht sind. Die Übung wurde als Reaktion auf eine Rede von Präsident Lai Ching-te zu Taiwans Nationalfeiertag am 10. Oktober gewertet. Peking droht schon lange damit, die mehr als 23 Millionen Einwohner zählende Insel und das Festland notfalls mit Gewalt zu vereinen. Das US-Außenministerium zeigte sich ernsthaft besorgt: Mit militärischen Provokationen auf eine jährliche Ansprache zu reagieren, berge die Gefahr einer Eskalation. Auch die Bundesregierung teilte mit, Chinas Übung „mit Sorge“ zu verfolgen.