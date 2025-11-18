Zwanzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges baten die Bischöfe ihre Brüder im Nachbarland um Vergebung. Die Kriegsschäden waren noch überall im Land zu sehen, Millionen Menschen waren ermordet worden oder hatten ihre Heimat verloren. Und nun baten sie um Vergebung – die polnischen Bischöfe die deutschen. Dabei bewacht und unterdrückt von einem von der Sowjetunion dirigierten kommunistischen Staatsapparat. Der spätere Kanzler Willy Brandt soll von dieser Geste zu seinem Kniefall vor dem Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos 1970 bewegt worden sein.
Polen und Deutschland„Wir vergeben und bitten um Vergebung“
Wie ein Brief polnischer Bischöfe an ihre deutschen Brüder zur Inspiration für Willy Brandts Kniefall in Warschau wurde – und warum er heute wieder umstritten ist.
Von Viktoria Großmann, Breslau
