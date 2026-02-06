Die Vermögensteuer ist in der hiesigen Politik so etwas wie der geheimnisumwobene Sphinx: Schreckgespenst für all die, die in jedweder Höherbelastung der „Reichen“ den Todesstoß für den Wirtschaftsstandort sehen. Erlöserin für all jene, die glauben, die Haushaltsnöte und sozialen Gegensätze der Zeit ließen sich praktisch über Nacht beseitigen, nutzte man nur endlich das richtige Instrument. Was in der Debatte hingegen oft fehlt, sind Fakten – Informationen also, die eine nüchterne Diskussion darüber erlauben, welche Auswirkungen eine steuerpolitische Rückkehr in die 1990er-Jahre hätte.