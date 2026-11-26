Die Ukraine und Russland haben nach der Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen unter US-Vermittlung erneut Leichen gefallener Soldaten ausgetauscht. Die Ukraine habe die Überreste von 250 Soldaten erhalten, Russland 22 Tote, meldete die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta in Minsk. Der ukrainische Koordinierungsstab teilte mit, dass die mithilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeführten Leichen nun identifiziert würden.

Belarus diente zwischen den Kriegsparteien schon mehrfach als Vermittler bei humanitären Aktionen wie beim Austausch von Kriegsgefangenen und zuletzt auch bei der Rückkehr von Zivilisten aus der von Russland besetzten Frontstadt Oleschky auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Beide Seiten haben immer wieder Gefallene ausgetauscht. Erwartet wird demnächst auch der bisher größte Austausch von Kriegsgefangenen. Darauf hatten sich Vertreter Kiews und Moskaus unter Vermittlung der Vereinigten Staaten bei ihren jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi geeinigt.