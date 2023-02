Mit einer Aktion an der Parteizentrale in Berlin hat Greenpeace die SPD zu mehr Einsatz für eine soziale und klimafreundliche Verkehrspolitik aufgefordert. An der Fassade des Willy-Brandt-Hauses entrollten Aktivisten am Montag ein Banner mit der Aufschrift "Mehr Fortschritt wagen: Bahn statt Beton". Sechs Personen befanden sich nach Angaben der Polizei auf dem Dach, zwei an der Fassade. Die SPD beziehe beim Thema Autobahnausbau bislang keine klare Position, kritisierte Greenpeace. Dabei sei der Sanierungs- und Ausbaubedarf bei der klimafreundlichen Bahn enorm, eine Konzentration der begrenzten Ressourcen entsprechend unabdingbar. Greenpeace-Verkehrsexpertin Lena Donat forderte die SPD auf, in der Auseinandersetzung Farbe zu bekennen und sich auf ihre Kernwerte zu besinnen: "Autobahnen auszubauen ist ein gescheitertes Verkehrskonzept aus dem letzten Jahrhundert."