Von Markus Balser, Berlin

Aktivistin Marissa baumelt an diesem Morgen weit oben in den Baumkronen des Dannenröder Forstes. Vor einigen Tagen sei es losgegangen, sagt sie in die Kamera. Maschinen hätten die ersten Bäume des bis zu 300 Jahre alten Bestands im benachbarten Herrenwald gefällt - trotz seltener Arten wie den Siebenschläfern in ihrem Baumhaus. So lange Menschen in den Bäumen hingen, verzögere sich das Fällen aber "erfreulich lange", sagt Marissa im Erklärvideo für die Mitstreiter einer Greenpeace-Ortsgruppe. Sonst gehe es ganz schnell. "Die Harvester machen in einer Minute gleich mehrere Bäume platt. Greifarme schnappen sich den Baum, sägen ihn durch, kippen ihn um. Zack."

"Zack". Das wollen sie hier verhindern. 150 Aktivisten sollen inzwischen in den Gipfeln des Protestwalds in Mittelhessen zwischen Kassel und Gießen wohnen. Ihr Ziel: Den vor Jahren beschlossenen Weiterbau der A 49 und auch die Rodung des Waldes in letzter Minute zu stoppen. Der Wald ist gerade dabei, den Hambacher Forst im Kohlerevier in Nordrhein-Westfalen als Schauplatz Nummer eins in der Klimadebatte abzulösen. Immer mehr Aktivisten kommen nach Hessen. Vor einer guten Woche zog auch Carola Rackete in ein Protestcamp. Die 32-Jährige, die als Kapitänin eines Rettungsschiffes im Mittelmeer bekannt wurde, sieht hier den Ort, an dem ein weiterer Gesellschaftsstreit entschieden werden könnte: "Der Wald", sagt Rackete, "hat Symbolwert für das ganze Land". Hier wird in eine Infrastruktur des letzten Jahrhunderts investiert, die das Klima aus dem Gleichgewicht bringt."

Dass der "Danni" so schnell eine bundespolitische Debatte auslösen würde, hätten sie selbst hier oben in den Baumkronen nicht gedacht. Doch seit die Grünen-Spitze vor einer guten Woche einen Stopp für den Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen im ganzen Land forderte, stecken Aktivisten wie Marissa mittendrin in der Debatte um die deutsche Verkehrswende.

In Berlin schlagen die Wellen immer höher. Als "Autohasser" beschimpfte die FDP die Grünen-Fraktion gerade im Bundestag. "Ein Straßenbau-Moratorium ist Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland und eine harte Attacke gegen die Mobilität", ereiferte sich CSU-Landesgruppen-Chef und Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Und auch der aktuelle Bundesverkehrsminister wetterte: "Die Großstadt-Grünen verstehen nicht, was ganz Deutschland braucht", sagte Andreas Scheuer (CSU). Die Attackierten schlugen zurück und machten klar, was sie ins Zentrum des nächsten Bundestagswahlkampfes stellen wollen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf etwa der SPD vor, eine "Asphaltierer-Partei" zu sein.

Die Klimaziele der Regierung fordern gerade im Verkehr ein radikales Umsteuern

Um die Sache ging es bei den wechselseitigen Angriffen in den vergangenen Tagen allerdings nur selten. Dabei macht ein Blick auf Zahlen klar, dass Deutschland in der Verkehrspolitik kaum weitermachen kann wie bisher. Die Klimaziele der Regierung fordern gerade im Verkehr ein radikales Umsteuern. Bis 2030 soll der Sektor seine Emissionen um 40 Prozent senken. Das heißt weniger Autoverkehr. Die klimafreundliche Bahn soll dafür ihre Passagierzahlen auf 280 Millionen pro Jahr verdoppeln. Man werde Verkehr von der Straße auf die Schiene holen, kündigt Scheuer immer wieder an. Und dafür auch das Netz der Bahn ausbauen. Denn das arbeitet am Limit und könnte im aktuellen Zustand mehr Verkehr gar nicht bewältigen.

Das Problem ist nur: Da wo sich die Zukunft des Verkehrs entscheidet, bei den Investitionen in die Infrastruktur, ist eine Wende nicht erkennbar. Seit zweieinhalb Jahrzehnten gilt die Priorität dem Ausbau der Straßen. Das Bahnnetz schrumpfte in dieser Zeit sogar deutlich. Während die Länge des bundesweiten Schienennetzes seit der Bahnreform 1994 von 41 000 auf 33 000 Kilometer zurückging, legte das Autobahnnetz von 11 000 auf 13 000 Kilometer zu.

Das deutsche Straßennetz aus Autobahnen, Bundes-, Landes und Kreisstraßen ist eines der dichtesten in Europa. Insgesamt ziehen sich 230 000 Kilometer Asphalt durch Deutschland. Selbst im vergangenen Jahr kamen deutlich mehr Straßen- als Bahnkilometer hinzu. Das Autobahnnetz wuchs laut Regierungsangaben um 38 Kilometer. Bei Bundesstraßen waren es 122 Kilometer Neubau und zwölf Kilometer Erweiterung. Und bei der Bahn? Die Regierung kommt für das vergangene Jahr gerade mal auf sechs zusätzliche Kilometer.