14. März 2019, 20:05 Uhr Verkehrsgipfel Alle Beteiligten haben Angst vor einem Totalschaden

Beim Klimaschutz entwickelt sich ein Machtkampf in der Koalition. Das wird beim Verkehrsgipfel deutlich. SPD-Chefin Nahles schlägt einen Pakt für die Autoindustrie vor.



Von Markus Balser und Michael Bauchmüller , Berlin

Wer am Donnerstag ins Kanzleramt will, kommt an diesem Totalschaden nicht vorbei. Greenpeace hat ihn installiert: Ein Auto, das sich scheinbar in die Straße direkt vor Angela Merkels Einfahrt gebohrt hat. "Bitte wenden", steht auf der Beifahrertür. Den Schaden sehen die Umweltschützer weniger an dem Fahrzeug als an der deutschen Verkehrspolitik.

Die entscheidenden Personen müssen am Mittag alle an dem Schauspiel vorbei, denn die Kanzlerin lädt zum Verkehrsgipfel. Andreas Scheuer, der Verkehrsminister von der CSU, Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die Spitzen der Fraktionen und Parteien, Mitglieder einer Expertenkommission: Im Kanzleramt geht es darum, wie Deutschland seine Klimaziele im Verkehr noch einhalten kann. Nirgends sonst ist die Bilanz so mies: Statt zu fallen, sind die Emissionen zuletzt noch gestiegen. Dabei soll laut Regierungsbeschluss der CO₂-Ausstoß im Verkehr bis 2030 um mindestens 40 Prozent sinken. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD verabredet, dass "zeitlich parallel" zur inzwischen abgeschlossenen Arbeit der Kohlekommission auch für die Sektoren Bau und Verkehr Pläne erarbeitet werden. "Damit schaffen wir die Grundlagen dafür, dass die Sektorziele 2030 erreicht werden." Die Umweltministerin will das alles mit einem Klimaschutzgesetz unterfüttern. Ein Entwurf dafür liegt im Kanzleramt.

Auch in der SPD sorgt man sich mindestens so sehr wie ums Klima um die Zukunft der Autobranche

Doch einige Kilometer von dort entfernt wurde am Donnerstagmorgen klar, dass eine Einigung fern ist. "Der aktuelle Vorschlag für ein Klimaschutzgesetz aus dem Bundesumweltministerium ist nicht hilfreich und noch nicht zu Ende gedacht", warnte Oliver Wittke, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, bei einem Kongress des Autoverbands VDA. "Er wird keine Mehrheit im Bundestag finden. Und er ist auch nicht durch den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD abgedeckt." Sein Ministerium stehe ja zum Klimaschutz, aber man wolle ihn vernünftig machen. Schon die EU-Vorgaben für die Autobranche gingen bis an die Grenze dessen, was wirtschaftlich und technisch realistisch sei - vielleicht überschritten sie die sogar, warnte Wittke. Die EU hatte im Dezember die künftigen Klimaschutz-Vorgaben für neue Autos kräftig angehoben, sehr zum Ärger der Industrie - und gegen deutschen Widerstand. Auch in der SPD sorgt man sich mindestens so sehr wie um das Klima um die Zukunft der Autobranche und deren Jobs. Nach Informationen aus Koalitionskreisen sprachen die Teilnehmer des Verkehrsgipfels am Donnerstag auch über einen Pakt für die Autoindustrie, eine Idee von SPD-Chefin Andrea Nahles. Dabei soll es um Möglichkeiten gehen, den drohenden Strukturwandel in der Autobranche abzufedern und politisch zu begleiten. Der Regierung sei klar, dass die Folgen des Wandels in der größten deutschen Industrie, der von neuen Antriebsformen und der Digitalisierung des Verkehrs getrieben wird, deutlich über den der Kohlebranche hinausgeht. Für die Kohlebranche hatte eine Kommission zuletzt milliardenschwere Hilfen gefordert. Von der Autoindustrie hängen in Deutschland rund 800 000 Arbeitsplätze ab.

Auch der Autoverband VDA forderte am Donnerstag vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt weitere staatliche Hilfen für mehr Klimaschutz, vor allem beim Ausbau der Elektromobilität. Die bislang zur Verfügung gestellten 300 Millionen Euro für den Aufbau eines Ladenetzes reichten nicht aus, sagte Verbandspräsident Bernhard Mattes. Der erhoffte Ausbau auf sieben Millionen Elektroautos bis 2030 klappe nur unter optimalen Bedingungen. Dazu zählten auch höhere Fördermittel. Der Wandel der Mobilität sei auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Greenpeace-Aktion vom Donnerstag brachte zwar noch keine Wende, aber doch zumindest den Stillstand einiger Regierungs-Limousinen. Sie zwang unter anderem Umweltministerin Schulze und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), zu Fuß zu Merkels Amtssitz zu gehen.