Verkehrsunfälle von KindernDie Angst vor dem Schulweg

Lesezeit: 6 Min.

Die Ampelregierung hat die Straßenverkehrsordnung geändert, um Kinder im Straßenverkehr besser zu schützen. Aber da geht noch mehr.
Die Ampelregierung hat die Straßenverkehrsordnung geändert, um Kinder im Straßenverkehr besser zu schützen. Aber da geht noch mehr. (Foto: Florian Peljak)

Alle 19 Minuten verunglückt in Deutschland ein Kind im Straßenverkehr. Eltern, Verbände und manche Bürgermeister wollen das nicht mehr hinnehmen. Doch der Kampf gegen die „autozentrierte Verkehrsplanung“ ist zäh.

Von Thomas Hummel

Morgens in Ibbenbüren, Ortsteil Bockraden: Mehrere Hundert Kinder sind unterwegs zur Grundschule Michael, zur Kita und zum Kindergarten gleich gegenüber oder zum Kinderland-Familienzentrum ein paar Straßen weiter. Zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit dem Roller oder im Auto der Eltern. Es ist das tägliche Gewusel und Gedränge wie an vielen Orten in Deutschland zu dieser Uhrzeit.

Straßenverkehr
:Wie München zur Stadt ohne Verkehrstote werden will

16 Menschen verloren im vergangenen Jahr in München ihr Leben im Straßenverkehr. In Helsinki sind es null. Was läuft dort besser? Und wie wäre mehr Sicherheit möglich?

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl

