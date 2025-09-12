Alle 19 Minuten verunglückt in Deutschland ein Kind im Straßenverkehr. Eltern, Verbände und manche Bürgermeister wollen das nicht mehr hinnehmen. Doch der Kampf gegen die „autozentrierte Verkehrsplanung“ ist zäh.

Von Thomas Hummel

Morgens in Ibbenbüren, Ortsteil Bockraden: Mehrere Hundert Kinder sind unterwegs zur Grundschule Michael, zur Kita und zum Kindergarten gleich gegenüber oder zum Kinderland-Familienzentrum ein paar Straßen weiter. Zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit dem Roller oder im Auto der Eltern. Es ist das tägliche Gewusel und Gedränge wie an vielen Orten in Deutschland zu dieser Uhrzeit.