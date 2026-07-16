Bei Unfällen mit E-Scootern sind auch im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Menschen verletzt oder getötet worden. Die Polizei registrierte in Deutschland 16 496 solcher Unfälle mit Personenschaden und damit gut 38 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Dabei stieg die Zahl der Todesopfer zum Vorjahr um rund 40 Prozent von 27 auf 38. Zudem wurden 1895 Menschen ⁠schwer und 16 184 leicht verletzt. Auffällig ist das junge Alter der Verunglückten: Mehr als die Hälfte von ihnen war jünger als 25 Jahre, während nur 3,1 Prozent zur Altersgruppe 65plus gehörten. Als häufigste Unfallursache bei den E-Scooter -Fahrern nannten die ‌Statistiker das falsche Benutzen von Fahrbahn oder Gehwegen mit ‌einem Anteil von 21,6 Prozent. Vergleichsweise oft wurde den Fahrern zudem Fahren unter Alkoholeinfluss zur Last gelegt. Dies war bei 10,9 Prozent der Fälle die Ursache und damit häufiger als bei Fahrradfahrern mit 7,7 Prozent.

Wer E-Roller fährt, muss – wenn vorhanden – Fahrradwege oder Schutzstreifen nutzen. Ansonsten muss man auf Fahrbahnen oder Seitenstreifen ausweichen, das Fahren auf Gehwegen ist verboten.

Obwohl E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstößen mit Autos nur in 38,1 Prozent der Fälle die ‌Hauptschuld trugen, waren sie bei Unfällen mit Radfahrern zu 74,3 Prozent und bei Unfällen mit Fußgängern sogar zu 88,7 ‌Prozent die Hauptverursacher. Unter den Verunglückten ‌waren auch 822 Mitfahrer, obwohl dies verboten ist. Einer von ihnen kam ums Leben. Von den 33 auf E-Scootern tödlich Verunglückten starb fast die Hälfte bei Alleinunfällen. Zum Vergleich: 2025 kamen bei rund 97 000 Unfällen mit Fahrrädern 462 Menschen ums Leben.

Insgesamt ‌machen E-Scooter-Unfälle mit 5,5 (2024: 4,1) Prozent weiter nur einen geringen Anteil an allen knapp 300 000 registrierten Verkehrsunfällen mit Personenschaden aus. Die Unfälle mit E-Rollern ereigneten sich vor allem in Großstädten.

E-Scooter sind seit Juni 2019 im Straßenverkehr in Deutschland zugelassen. Einen Führerschein dafür braucht man nicht, man muss aber ⁠mindestens 14 Jahre alt sein. In puncto Alkohol gilt die ‌übliche 0,5-Promille-Grenze. „Unter 21-Jährige und ‌Führerschein-Neulinge dürfen sich keinerlei Alkoholkonsum erlauben, wenn sie E-Scooter fahren wollen“, erklärte das Statistikamt.