Die Opposition will den geplanten Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut an diesem Freitag im Bundestag auf den Weg bringen. Das kündigten Grüne, FDP und Linke in Berlin an. Das Gremium soll seine Arbeit im November aufnehmen und das umstrittene CSU-Prestigeprojekt durchleuchten. Vernehmen wollen die Abgeordneten außer Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch dessen Vorgänger Alexander Dobrindt (CSU), Spitzenbeamte des Ministeriums und Manager der geplanten Mautbetreiber.

Die Oppositionsfraktionen erhoben erneut schwere Vorwürfe gegen den Minister. Scheuer habe der "bayerischen Bierzelt-Idee" Pkw-Maut alles untergeordnet, insbesondere die Interessen der Steuerzahler, sagte Stephan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen. "Er hat mit öffentlichem Geld gezockt und sich verzockt." Der Minister habe schwere Fehler gemacht, bislang aber keinen einzigen eingeräumt, sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Oliver Luksic. Scheuer steht unter Druck, weil er die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut mit den Betreibern Kapsch und CTS Eventim schon 2018 geschlossen hatte, bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Weil der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Maut im Juni kippte, drohen dem Steuerzahler nun hohe Schadenersatzforderungen von etwa einer halben Milliarde Euro.

FDP, Grüne und Linke haben einen Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut eingebracht, über den der Bundestag am Freitag erstmals berät. Geklärt werden muss etwa noch, welche Fraktion den Vorsitz übernimmt. Der Bundestag will die Mautpläne bis ins Jahr 2013 zurück durchleuchten.