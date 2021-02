Die Luftbelastung mit Stickstoffdioxiden (NO₂) ist 2020 erheblich gesunken. Nur noch drei bis vier Prozent der Messstationen an Straßen hätten den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten, teilte das Umweltbundesamt (UBA) mit. 2019 hätten noch 21 Prozent der Stationen zu hohe Werte registriert.

"Es ist erfreulich, dass sich die positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt", erklärt UBA-Präsident Dirk Messner. Allerdings erinnert er daran, dass Deutschland den bereits 1999 beschlossenen Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit seit 2010 hätte einhalten müssen. "Dass neu zugelassene Dieselautos erst seit kurzer Zeit die Grenzwerte auch auf der Straße einhalten, ist der Hauptgrund für die rund zehnjährige Misere."

Die Ergebnisse beruhen auf einer vorläufigen Auswertung von rund 400 Messeinrichtungen. Die Corona-Pandemie sei dabei nur geringfügig für den Rückgang verantwortlich. Lediglich im März und April habe es wegen weniger Verkehr auf den Straßen niedrigere Werte gegeben.

Stickoxide lösen Atemwegserkrankungen aus und werden maßgeblich durch den Straßenverkehr, besonders durch ältere Diesel, produziert. In Hamburg (Jahresmittelwert 41 Mikrogramm pro Kubikmeter) und München (Jahresmittelwert 54) sei noch zu viel NO₂ in der Luft festgestellt worden, hieß es weiter. Überschreitungen in weiteren Städten wie in Stuttgart seien bei der Auswertung zusätzlicher Daten noch zu erwarten.

Deutschland hatte in vielen Städten seit 2010 jahrelang die Grenzwerte der EU hier teils massiv überschritten, was ein Vertragsverletzungsverfahren nach sich zog. Zeitweise drohten flächendeckende Fahrverbote für Diesel, der Wert gerade älterer Fahrzeuge sank drastisch. Die Autobranche bot Abwrackprämien an, um die Flotte zu modernisieren. Mit Software-Updates für Motoren konnten die Abgaswerte gedrückt werden. Auch Nachrüstsätze zur Abgasreinigung für Autos und Lkws kamen auf den Markt. Schon vor der Corona-Pandemie besserte sich die Luft deshalb merklich. Der Austausch älterer Diesel durch moderne und saubere Fahrzeuge war dabei entscheidend.

Neben Verbesserungen an den Fahrzeugen direkt hatten laut UBA auch lokale Maßnahmen wie Tempolimits und Fahrverbote sowie der Einsatz schadstoffärmerer Busse eine positive Wirkung.