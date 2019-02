8. Februar 2019, 18:50 Uhr Verkehr Kleine Fluglinien sind in Gefahr

Die Fluggesellschaft Germania fliegt nicht mehr. Ihre Insolvenz ist Teil einer Entwicklung auf dem umkämpften Markt, deren Ende noch nicht abzusehen ist.

Von Jens Flottau

Die kleine Fluggesellschaft Germania hat in der abgelaufenen Woche Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt. Zwar verhandelt Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg nach eigenen Angaben mit neuen Investoren, aber ob Germania gerettet werden kann, ist ungewiss. Die Pleite ist Teil einer Entwicklung, die sich zu beschleunigen scheint. 2017 stellte Air Berlin den Flugbetrieb ein, weil ihr Investor Etihad weitere finanzielle Hilfen verweigerte. Im selben Jahr beantragte Alitalia Insolvenz; nur dank staatlicher Kredite fliegt sie weiter. Zuletzt verschwanden immer mehr kleinere Anbieter vom Markt: Primera Air, Azur Air, Small Planet. Doch auch Norwegian, eine der großen Billigfluggesellschaften, kämpft ums Überleben und könnte am Ende aufgekauft werden. Der Marktanteil der großen Konzerne wie Lufthansa oder International Airlines Group (IAG) - zu der British Airways und Iberia gehören - nimmt zu, auch wenn die Konzentration noch lange nicht so weit ist wie in den USA. Dort kontrollieren vier Große 90 Prozent der Flugkapazität.

Ein Ende dieser Entwicklung ist auch in Deutschland noch nicht abzusehen. Der Reisekonzern Thomas Cook hat angekündigt, seine Flugsparte verkaufen zu wollen. Dazu gehört zum Beispiel der Ferienflieger Condor. Teile von ihr könnten wieder bei Lufthansa landen, zu der sie viele Jahre gehört hat. Lufthansa ist dem Vernehmen nach am Condor-Langstreckengeschäft interessiert.