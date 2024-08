Verkehr:„Wer etwas für Autofahrer tun will, muss Radwege bauen“

Interview von Thomas Hummel

Die FDP will eine „Politik für das Auto“ machen: Parkgebühren in Innenstädten abschaffen oder stark verbilligen, weniger Fahrradstraßen und Fußgängerzonen. Das soll Städte attraktiver machen. Stefan Gössling, 54, Professor an der School of Business and Economics an der Linnaeus-Universität im schwedischen Kalmar, beobachtet die Verkehrspolitik in Städten weltweit und hat sich auch mit psychologischen Aspekten des Autofahrens befasst. Angesichts der FDP-Vorschläge muss er erst einmal tief seufzen.