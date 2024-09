Flüchtlinge aus der Ukraine müssen ihr mitgebrachtes Auto von Oktober an in Deutschland zulassen. Voraussetzung ist, dass sich das Auto bereits länger als ein Jahr im Land befindet. Der Bund hat dafür die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, bis 30. September gelten noch Ausnahmeregelungen der Länder. Das neue Verfahren wird in einem Fragenkatalog beschrieben, den das Bundesverkehrsministerium mit den Ländern entwickelt hat. Die Fahrzeughalter müssen den Behörden unter anderem ein Personaldokument mit Namensangabe in lateinischen Buchstaben, die ukrainische Zulassungsbescheinigung und einen Versicherungsnachweis vorlegen. Die Verwendung digitaler ukrainischer Dokumente ist unzulässig. Die ukrainischen Nummernschilder müssen nach der Zulassung ausgetauscht werden.