Verkehr:Schlaue Ampel

Wer schon mal morgens auf dem Weg zu einem wichtigen Termin in den Berufsverkehr geraten ist, also jeder Führerscheinbesitzer, kennt es: Man steht mit zig Leidensgenossen in einer Schlange vor der Ampel, tippt nervös aufs Lenkrad und schaut auf die Uhr, auf der die Sekunden verrinnen wie Sand durch ein Sieb, schaut hoch, sieht endlich die Ampel auf Grün springen, fährt hoffnungsfroh an – vielleicht schafft man es ja doch noch pünktlich. Doch bis man die Kreuzung erreicht, springt die Ampel wieder auf Rot. Hier müssen so viele durch – warum zum Teufel kann das Ding nicht länger grün bleiben?